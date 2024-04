T20 World Cup: विश्वकप की टीम में कोहली- हार्दिक को जगह नहीं...इस पूर्व क्रिकेटर ने चुनीं अपनी 15 सदस्यीय टीम, देखें

Highlights पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने अपनी 15 सदस्यीय टीम चुनी है विराट कोहली को अपनी टीम से बाहर रखा मांजरेकर की टीम में हार्दिक पांड्या भी नहीं हैं

T20 World Cup: जून में होने वाले टी 20 विश्वकप में भारतीय टीम में कैसी होनी चाहिए इस बात के कयास सब लगा रहे हैं। कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी 15 सदस्यीय टीम भी चुन ली है। इसी क्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने अपनी 15 सदस्यीय टीम चुनी है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि संजय मांजरेकर ने भारत के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी टीम से बाहर कर उनकी जगह लखनऊ सुपर जायंट्स के हरफनमौला क्रुणाल पंड्या को चुना है। मांजरेकर की टीम में हार्दिक पांड्या भी नहीं हैं।

मांजरेकर ने सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल को चुना है। उनकी टीम में संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत को भी जगह मिली है। स्पिन अटैक के लिए मांजरेकर ने कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी पर भरोसा जताया है।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए संजय मांजरेकर की भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आवेश खान, हर्षित राणा, मयंक यादव, क्रुणाल पंड्या।

