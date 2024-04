T20 World Cup: विश्वकप की टीम में हार्दिक-राहुल को जगह नहीं...इस पूर्व क्रिकेटर ने चुनीं अपनी 15 सदस्यीय टीम, देखें

Highlights अंबाती रायुडू की विश्वकप की टीम में हार्दिक-राहुल को जगह नहीं टीम में युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव भी शामिल है ऑलराउंडर के रूप में केवल रवींद्र जडेजा शामिल

T20 World Cup: जून में होने वाले टी 20 विश्वकप में भारतीय टीम में कैसी होनी चाहिए इस बात के कयास सब लगा रहे हैं। कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी 15 सदस्यीय टीम भी चुन ली है। इसी क्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायुडू ने अपनी 15 सदस्यीय टीम चुनी है। अंबाती रायुडू की टीम में युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव भी शामिल हैं। उनकी टीम में ऑलराउंडर के रूप में केवल रवींद्र जडेजा शामिल हैं। लेकिन कई बड़े चेहरों को रायुडू की टीम में जगह नहीं मिली है।

बता दें कि टी20 विश्व कप 2 से 29 जून तक अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाला है। उम्मीद है कि बीसीसीआई इस महीने के अंत से पहले भारतीय टीम की घोषणा कर देगा। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए रायुडू ने फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों रियान पराग और शिवम दुबे को चुना है। विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका में ऋषभ पंत पर अनुभवी दिनेश कार्तिक को तरजीह दी। उन्होंने केएल राहुल को भी नजरअंदाज कर दिया है जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।



रायुडू ने रिंकू सिंह को भी फिनिशर के रूप में शामिल किया है। शीर्ष क्रम में रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव हैं। लेकिन खराब फॉर्म में चल रहे हार्दिक पंड्या को टीम में जगह नहीं दी है। तेज आक्रमण का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह के हाथों में है। टीम में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव भी शामिल हैं। बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर जडेजा के अलावा चाइनामैन कुलदीप यादव और लेगस्पिनर युजवेंद्र चहल रायुडू की टीम में दो अन्य नामित स्पिनर हैं।

ऐसी है अंबाती रायुडू ने अपनी 15 सदस्यीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, रियान पराग, रिंकू सिंह, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जड़ेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव

#IncredibleStarcast expert @RayuduAmbati has picked 15 ambitious players for his #TeamIndia squad ahead of #T20WorldCup2024 & there's only one all-rounder, @imjadeja! 👀



Participate in the biggest opinion poll ever on our social media handles (23rd April-1st May) and see if you… pic.twitter.com/1PB3TwATc8