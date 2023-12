वीडियो: अपना एआई अवतार देखकर चौंक गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रतिक्रिया हुई वायरल, देखिए

Highlights एआई अवतार को देखकर चौंकते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन पुतिन के एआई-डबल ने उनसे कुछ सवाल भी पूछे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने एआई अवतार को देखकर चौंकते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना एक वार्षिक समाचार सम्मेलन के दौरान हुई जहां देश भर से दर्जनों कॉल करने वाले एक वीडियो लिंक के माध्यम से पुतिन से जुड़े हुए थे।

इस दौरान पुतिन के एआई-डबल ने उनसे कुछ सवाल भी पूछे। रूसी राष्ट्रपति के एआई अवतार ने उनसे पूछा, "मैं व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है कि आपके पास बहुत सारे डबल्स हैं?"

During the yearly 'Direct Line' session, Vladimir Putin got a call from... Vladimir Putin! AI Putin asked whether the president has a lot of twins, to which the president answered, 'Only one person should look and speak like me – myself.' pic.twitter.com/Z2dJoGkcoe