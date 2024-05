Lok Sabha Elections 2024: "राहुल गांधी संविधान की नहीं कांग्रेस की चिंता करें, जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया है", आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस नेता पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 17, 2024 07:57 AM

Next

पार्टी विरोधी आचरण और बयानों के कारण निष्कासित किये गये पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के संविधान पर दिये बयान को लेकर कटाक्ष किया है।