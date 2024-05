Lok Sabha Elections 2024: ''नरेंद्र मोदी दक्षिण और उत्तर भारतीयों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं'', सिद्धारमैया का प्रधानमंत्री पर हमला

Highlights पीएम मोदी उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर सवाल उठाते हुए किया हमला भारत ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, लेकिन मोदी जैसे लोग जहर उगलते हैं

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके चुनाव प्रचार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सिर्फ इसलिए कि दक्षिणी राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं, एक कृतघ्न प्रधानमंत्री अब दक्षिणी राज्यों के लोगों को निशाना बनाकर दक्षिण और उत्तर भारतीयों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।"

Just because the elections in Southern States are over, an ungrateful @PMOIndia is now trying to divide South and North Indians by targeting people from Southern States.



We consider Karnataka as the daughter of India. India has never discriminated anyone, but people like Modi…