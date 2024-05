योगी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा- विचारधारा के लिए सत्ता छोड़ने में दोबारा नहीं सोचेंगे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 17, 2024 07:44 AM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा खंडन उस दिन आया जब उनके दिल्ली समकक्ष ने दोहराया कि अगर बीजेपी दोबारा चुनी गई तो उन्हें '2-3 महीने के भीतर' हटा दिया जाएगा।