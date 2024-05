राजनाथ सिंह ने कहा- "अब तो पाकिस्तान भी भारत के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने को स्वीकार कर रहा"

By मनाली रस्तोगी | Published: May 17, 2024 07:23 AM

Next

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, पड़ोसी देश ने पहले कभी भी भारत के बारे में अनुकूल बात नहीं की है।