Israel–Hamas war: अपने ही टैंक ने दागे गोले, 5 इजरायली सैनिक मारे गए, जबालिया शहर में बड़ा हादसा

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 17, 2024 11:41 AM

बीते दिनों इजरायल ने कहा कि उत्तरी गाजा से सैनिक हटाने के बाद यहां फिर से हमास के लड़ाकों ने अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए। इसके बाज सेना ने एक बार फिर से उत्तरी गाजा के शहर जबालिया में अभियान शुरू किया।