T20 World Cup: विश्वकप में विराट कोहली करेंगे पारी की शुरुआत! रोहित-द्रविड़ कर चुके हैं फैसला, बस खुलासा होना बाकी, इस दिन सामने आएगा निर्णय

विराट कोहली विश्वकप में किस नंबर पर खेलने आते हैं इस बात से पर्दा तभी उठेगा जब रोहित आयरलैंड के खिलाफ भारत के मैच से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर रुख साफ नहीं करते।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 17, 2024 10:27 AM