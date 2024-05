MI VS LSG Score IPL 2024: घरेलू मैदान वानखेड़े पर आखिर बार आईपीएल खेलेंगे रोहित शर्मा!, जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेंगे एमआई और एलएसजी, कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants, 67th Match Live Score IPL 2024: हार्दिक पंड्या के नेतृत्व में टीम ने शर्मनाक प्रदर्शन किया। Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants, 67th Match Live Score IPL 2024: एलएसजी 13 मैचों में से छह जीत हासिल करने में सफल रही है। Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants, 67th Match Live Score IPL 2024: खराब नेट रन रेट ने उनका बाहर होना तय कर दिया है।

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants, 67th Match Live Score IPL 2024: इंडिया प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 के 67वें मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में लखनऊ सुपर जाइंट्स (Lucknow Super Giants) से भिड़ेगी। मुंबई की टीम 13 मैच में 4 जीत और 9 हार के साथ 10वें स्थान पर है। मुंबई की टीम प्लेऑफ दौर से बाहर है और लखनऊ भी अंतिम सांस गिन रही है। संभावना है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए घरेलू मैदान वानखेड़े में आखिरी मैच खेले।

मैच टॉस टाइमः शाम 7 बजे

मैच का समयः शाम 7.30 बजे

मैच कहां खेला जाएगाः वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंगः आईपीएल मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 17 मई को शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants, 67th Match Live Score IPL 2024: टीमें-

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, गेराल्ड कोएट्ती, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, इशान किशन, अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका, मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), नेहल वढेरा और ल्यूक वुड।

लखनऊ सुपर जाइंट्स: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, देवदत्त पडिक्कल, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, क्रुणाल पंड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मांकड़, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, शमर जोसेफ, मयंक यादव, मोहसिन खान, के गौतम, शिवम मावी, अर्शिन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, एश्टन टर्नर, मैट हेनरी, मोहम्मद अरशद खान।

जीत के साथ आईपीएल से विदा लेना चाहेंगे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स

आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम पर अपने आखिरी मैच में जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेने की कोशिश करेंगी। मुंबई इंडियंस काफी पहले ही प्लेआफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स अगर आखिरी मैच में भारी अंतर से जीत दर्ज करती है तो भी उसके अंतिम चार में पहुंचने की संभावना नगण्य हैं।

तीन मैचों में लगातार हार से लखनऊ ने अंक भी गंवाये और रनरेट भी खराब हो गया। केकेआर से 98 रन से हार के बाद उसे सनराइजर्स हैदराबाद ने दस विकेट से और दिल्ली कैपिटल्स ने 19 रन से हराया। सातवें स्थान पर काबिज लखनऊ का नेट रनरेट माइनस 0 . 787 है जबकि छठे स्थान की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रनरेट 0 . 387 है।

पांच बार की आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस प्लेआफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम थी। नये कप्तान हार्दिक पंड्या के साथ इस सत्र में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी मुंबई इंडियंस शुक्रवार को जीत जाती है तो उसके दस अंक होंगे जिससे वह आखिरी स्थान पर रहने से बच सकती है।

सत्र से पहले रोहित शर्मा की जगह पंड्या को कप्तानी सौंपे जाने से मुंबई के प्रशंसकों में काफी आक्रोश था जिसका टीम के प्रदर्शन पर भी असर पड़ा। बल्लेबाजों ने पूरी तरह निराश किया तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह (13 मैचों में 20 विकेट) दूसरे गेंदबाजों को अच्छे प्रदर्शन के लिये प्रेरित नहीं कर सके।

इस मैच में फोकस विश्व कप टीम में शामिल पंड्या, रोहित, बुमराह और सूर्यकुमार यादव पर रहेगा। रोहित पिछली छह पारियों में नाकाम रहे हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 19 रन रहा। वहीं पंड्या भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके।

सूर्यकुमार यादव ने तीन अर्धशतक और एक शतक जमाकर आत्मविश्वास हासिल किया है। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने तीन अर्धशतक समेत 136 . 36 के स्ट्राइक रेट से 465 रन बनाये। उनका स्ट्राइक रेट हालांकि चर्चा का विषय रहा। निकोलस पूरन (168 . 92 के स्ट्राइक रेट से 424 रन) ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन एक ईकाई के रूप में टीम नाकाम रही।