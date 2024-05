West Bengal storm and rain: पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में तूफान और बारिश से आफत, 3 बच्चे समेत 13 की मौत, दो-दो लाख रुपये मुआवजे की घोषणा

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 17, 2024 11:07 AM

Next

West Bengal storm and rain: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गयी। इसमें 3 बच्चे शामिल हैं।