नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल अस्पताल में हुए भर्ती, सीने में दर्द की थी शिकायत

काठमांडू: नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी सचिव चिरंजीबी अधिकारी ने एएनआई से पुष्टि करते हुए बताया, "सीने में दर्द की शिकायत के बाद आज सुबह उन्हें त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के मनमोहन कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में भर्ती कराया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है।"

इस साल अप्रैल में पौडेल को छाती और पेट की समस्याओं के उन्नत इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था। उन्हें काठमांडू के महाराजगंज में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल से एम्स दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था क्योंकि उनका ऑक्सीजन स्तर गिर गया था। रॉयटर्स ने बताया कि पौडेल ने पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में छाती की समस्या की शिकायत के बाद पांच दिन बिताए थे।

