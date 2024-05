Patanjali Product: योग प्रशिक्षक रामदेव को एक और धक्का, पतंजलि की 'सोन पापड़ी' क्वालिटी टेस्ट में फेल, कंपनी के कर्मचारी को छह महीने की जेल

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 19, 2024 11:37 AM

योग प्रशिक्षक रामदेव की कंपनी पतंजलि को उस समय एक और भारी झटका लगा, जब उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए क्वालिटी टेस्ट में कंपनी की 'सोन पापड़ी' को बेहद खराब बताया गया है।