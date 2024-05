नेचुरल्स आइसक्रीम के संस्थापक रघुनंदन कामथ का निधन, 'फर्श से अर्श' तक पहुंचाने में रहा अहम योगदान

Highlights आइसक्रीम कंपनी को बुलंदियों तक रघुनंदन कामथ का रहा अहम योगदान कर्नाटक से मुंबई तक का सफर नहीं था आसान हार न मानते हुए निकल पड़े रघुनंद और कुछ स्टाफ के साथ खोली मुंबई में अपनी पहली शॉप

नई दिल्ली: नेचुरल्स आइसक्रीम के संस्थापक रघुनंदन कामथ का 18 मई को निधन हुआ, इस बात की जानकारी कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए दी। कंपनी ने कहा, "संरक्षक और नेचुरल्स आइसक्रीम के संस्थापक, स्वर्गीय (श्री) रघुनंदन कामथ के दुखद निधन पर हमारे विचार आपके सामने हैं"।

वास्तव में यह हमारे लिए काफी दुख भरा दिन है और इसे नेचुरल्स परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। रघुनंदन कामथ कर्नाटक के मंगलुरु के एक गांव में आम बेचने में अपने पिता की मदद करते हुए बड़े हुए। यहीं पर उन्होंने पके फल को तोड़ने, उन्हें छांटने और संरक्षित करने की कला सीखी।

14 साल की उम्र में, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और असली फलों के गूदे से भरी हस्तनिर्मित आइसक्रीम बनाने के सपने के साथ अपने भाई के भोजनालय में शामिल हो गए।

वह 1984 में मुंबई चले गए और जुहू योजना के उपनगरीय इलाके में सिर्फ छह स्टाफ सदस्यों और 12 स्वाद से युक्त पहला आइसक्रीम पार्लर खोला। मांग बढ़ती रही और उन्होंने 1994 में पांच और आउटलेट खोले। वर्तमान में, 15 शहरों में इसके 165 से अधिक आउटलेट हैं।

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, अपनी मां की तकनीकों से प्रेरित होकर, कामथ ने उत्पादन को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवीन मशीनें भी विकसित कीं।

Our thoughts on the sad demise of our patron and founder of Naturals Ice Cream, Late (Shri) Raghunandan Kamath. Indeed a very sad and unfortunate day for us.



