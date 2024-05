Lok Sabha Elections 2024: "मनोज तिवारी हार रहे हैं, इसलिए मेरे खिलाफ अफवाह फैलाकर हमला करवा रहे हैं" इंडिया गठबंघन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 19, 2024 09:27 AM

Next

कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने दावा किया कि मौजूदा भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उन पर हमला कराया है क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग अब उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं।