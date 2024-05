दिल्ली की गर्मी से आमजन का बुरा हाल, IMD का रेड अलर्ट! 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान

Highlights देश की राजधानी दिल्ली में आम लोगों का बुरा हाल दूसरी तरफ आईएमडी का रेड अलर्ट आईएमडी के मुताबिक, तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को तापमान काफी बढ़ गयाऔर गर्म अपन चरम पर पहुंच गई। इस कारण यहां लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही ये भी कहा कि आज का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी है।

आज के तापमान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने तेज सतही हवाओं के साथ मुख्य रूप से साफ आसमान रहने की भविष्यवाणी की है। केंद्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) सुबह 9 बजे तक 246 रीडिंग के साथ काफी 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को दिन के दौरान लू चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

जानें एक्यूआई का स्तर

शून्य और 50 के बीच एक AQI को "अच्छा", 51 और 100 के बीच "संतोषजनक", 101 और 200 के बीच "मध्यम", 201 और 300 के बीच "खराब", 301 और 400 के बीच "बहुत खराब" और 401 और 500 के बीच "गंभीर" माना जाता है।

#WATCH | IMD issues a red alert for Sunday in Delhi as the city experiences record-breaking heat. The temperatures can range between 28-44 degrees Celsius. (Visuals from India Gate) pic.twitter.com/3WTBnFxetF

अभी IMD ने क्या कहा..

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, क्योंकि शहरवासियों को काफी गर्म दिनों होने का अनुभव मिल सकता है। साथ ही ये भी बताया कि तापमान 28 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

#WATCH Delhi: Tourist Kavinder Beniwal says, "The situation is quite bad (due to excessive heat). I came here with my children to tour. The children are also getting irritated. I have come here from Panipat." https://t.co/NuDewrh1WHpic.twitter.com/ZFWHR4M5Tb