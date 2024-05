Lok Sabha Elections 2024: "मोदी के 'सांप्रदायिक' प्रचार और गैर-जिम्मेदाराना भाषण पर चुनावी आयोग की चुप्पी हैरान कर देने वाला है", एमके स्टालिन ने पीएम मोदी और आयोग पर साधा निशाना

Published: May 19, 2024 10:10 AM

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्यों के बीच टकराव को बढ़ावा देने के लिए "सस्ती राजनीति" करने का आरोप लगाया।