RCB in playoffs: तीन बार पहुंचे फाइनल में, 15 बार खेला प्लेऑफ, क्या इस बार पूरा होगा विराट कोहली का सपना!

Royal Challengers Bengaluru in playoffs: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शनिवार (18 मई) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2024 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हरा दिया और आईपीएल 2024 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी और आखिरी टीम बन गई। RCB को सीएसके को नेट रन रेट में पछाड़ने के लिए अपने आखिरी लीग चरण मैच में कम से कम 18 रनों के अंतर से जीत की जरूरत थी। टीम इसमें सफल रही।

आरसीबी अंक तालिका में चौथे स्थान पर है और अब एलिमिनेटर मैच खेलेगी, जो बुधवार (22 मई) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में से किसी एक टीम से उसका मुकाबला होगा।

