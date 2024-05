IPL 2024: एमएस धोनी के छक्के ने आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाया, 110 मीटर लंबा सिक्स मारना सीएसके को भारी पड़ा

Highlights एमएस धोनी के छक्के ने आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाया 218 रनों का पीछा कर रही सीएसके को केलव 200 रन बनाने थे दयाल की गेंद पर धोनी ने 110 मीटर लंबा छक्का मारा

IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शनिवार (18 मई) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2024 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हरा कर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया। 218 रनों का पीछा कर रही सीएसके को केलव 200 रन बनाने थे। अगर वह ऐसा कर पाते तो प्लेऑफ में जाने के लिए जरूरी रन रेट के मामले में आरसीबी को पीछे छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अगर हम कहें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचाने का श्रेय धोनी के एक छक्के को जाता है तो शायद आप यकीन न करें। लेकिन ऐसा ही हुआ है। 20वें ओवर धोनी क्रीज पर थे और गेंद थी यश दयाल के हाथो में। सीएसके को इस ओवर में सिर्फ 17 रन बनाने थे। यश दयाल को आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अंतिम ओवर डालने के लिए कहा। गीली गेंद को पकड़ना मुश्किल हो रहा था और दयाल की पहली गेंद पर धोनी ने 110 मीटर लंबा छक्का मारा। ये छक्का इतना तगड़ा था कि गेंद स्टेडियम से बाहर चली गई।

