Nayyara Noor: 'बुलबुल-ए-पाकिस्तान' के नाम से मशहूर नय्यरा नूर का निधन, भारत के इस राज्य में हुआ था जन्म, बेगम अख्तर और लता मंगेशकर की प्रशंसक

कराचीः 'बुलबुल-ए-पाकिस्तान' के नाम से मशहूर वयोवृद्ध गायिका नय्यरा नूर का निधन हो गया है। डॉन के अनुसार नूर का शनिवार को संक्षिप्त बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थीं। नूर के भतीजे राणा जैदी ने भी ट्विटर पर साझा किया। सुरीली आवाज के कारण उन्हें 'बुलबुल-ए-पाकिस्तान' की उपाधि दी गई।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने नूर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मृत्यु संगीत जगत के लिए “एक अपूरणीय क्षति” है। उन्होंने ट्वीट किया, “ग़ज़ल हो या गीत, नय्यरा नूर ने जो भी गाया, उसे संपूर्णता के साथ गाया। नय्यरा नूर की मृत्यु के बाद पैदा हुई खाली जगह कभी नहीं भर पाएगी।”

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

It is with heavy heart that I announce the passing of my beloved aunt (tayi) Nayyara Noor. May her soul R.I.P.

She was given the title of ‘Bulbul-e-Pakistan’ because of her melodious voice. #NayyaraNoorpic.twitter.com/69ATgDq7yZ