VIDEO: इजराइल के खिलाफ लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी संगठन हमास के साथ 'युद्ध' में हुआ शामिल, 3 सैन्य चौकियों पर की बमबारी

Highlights लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ युद्ध में हमास के साथ शामिल हो गया है हिजबुल्लाह ने लेबनान के कब्जे वाले शीबा फार्म में तीन सैन्य चौकियों पर मोर्टार के गोले दागे वीडियो में देखा जा सकता है कि इजराइल में सैन्य चौकियों पर बम बरसाए जा रहे हैं

Israel-Palestine war: लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ युद्ध में हमास के साथ शामिल हो गया है। लेबनान के आतंकी संगठन ने कथित तौर पर रविवार सुबह दक्षिणी लेबनान के कब्जे वाले शीबा फार्म में तीन सैन्य चौकियों पर मोर्टार के गोले से बमबारी की है। बमबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजराइल में सैन्य चौकियों पर बम बरसाए जा रहे हैं।

ऐसी खबरें हैं कि लेबनान के आतंकवादी संगठन ने दक्षिणी लेबनान में स्थित शेबा फार्म्स में कब्जे वाले क्षेत्रों में तीन सैन्य चौकियों पर बमबारी की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर मोर्टार गोले और निर्देशित मिसाइलें दागीं। खबरें ये भी हैं कि ये हमला इजरायल के रडार स्टेशन को सीधा निशाना बनाने के लिए किया गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस इलाके में सिग्नलिंग टावर लगे हैं वहां धमाके हो रहे हैं।

हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि स्टेशन पर मोर्टार से हमला करने के बाद रडार स्टेशन को निष्क्रिय कर दिया गया है। खबर है कि इजरायली सेना को लेबनान की सीमाओं पर तैनात किया गया है और उन्हें तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं और इजरायली वायु सेना द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह पर बमबारी शुरू करने के बाद युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।

Footage apparently from the Hezbollah attack on one of the Israeli military sites this morning.



Hezbollah hasn’t officially entered the field, but is likely sending Israel a warning shot in light of IDF plans for a ground invasion on Gaza. pic.twitter.com/ZwarIqXZ3U