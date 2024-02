अमेरिका में भारतीय छात्रों पर बढ़ा हमला, 2 महीने में चौथी घटना, तीन अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीटा, देखें वीडियो

Highlights अमेरिकी में भारतीय छात्र पर फिर से हुआ हमला इस बार शिकागो में हुई घटना शिकागो अमेरिकी का सबसे बड़ा शहर है

नई दिल्ली: अमेरिका के शिकागो में आईटी में एक भारतीय छात्र पर तीन अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीट दिया। दूसरी तरह घटना के बाद सामने आए वीडियो में पीड़ित छात्र सैयद मजाहिर अली ने अपनी आपबीती बताई और अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी शुरू हो गई है।

सोशल मीडिया पर सामने आए दूसरे वीडियो में अली तीन लोगों से बचते हुए भागते दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक पैकेट भी लिया हुआ था। लेकिन, हमलावार ने पीछा करते हुए पकड़ लिया और फिर पीट-पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं, इस मामले पर भारतीय दूतावास भी तत्परता के साथ स्थानीय अधिकारियों से संपर्क साधा है और साथ ही इस केस में जांच की मांग की है।

अली की पत्नी ने इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा और उन्होंने इस पत्र के जरिए अपनी सुरक्षा की खातिर मदद मांगी है।

Indian student Syed Mazahir Ali narrates his ordeal after being attacked in North Campbell, Chicago, just near his apartment. A resident of Hyderabad, Telangana, Ali is pursuing a Masters in IT from Indiana Weslay University. https://t.co/GV95ydpAJWpic.twitter.com/5CbYGi5RNQ