Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर घबराहट में हैं, इसलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं", अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 9, 2024 07:04 AM

पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे उनकी सोच के मुताबिक नहीं होंगे, इस कारण वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं।