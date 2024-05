RCB VS PBKS Score IPL 2024: प्लेऑफ की रेस तेज, आरसीबी और पंजाब किंग्स में कांटे की टक्कर, जो हारेगा वह बाहर..., जानें क्या है टॉस टाइम और कहां देखें लाइव मैच

Highlights Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, 58th Match Live Score IPL 2024: प्लेऑफ की दौड़ में खुद को रखने की कोशिश करेंगे। Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, 58th Match Live Score IPL 2024: पंजाब किंग्स की स्थिति भी ऐसी ही है। Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, 58th Match Live Score IPL 2024: विराट कोहली शीर्ष पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, 58th Match Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 (Indian Premier League 2024) में प्लेऑफ की रेस तेज हो गई। 10 टीम में से एक टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) बाहर हो गई है। 9 टीम के बीच मुकाबला और 4 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी। आज पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) में मुकाबला हो रहा है। गुरुवार को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में जब आमने-सामने होंगे तो वे प्लेऑफ की दौड़ में खुद को रखने की कोशिश करेंगे।

आईपीएल 2024 मैच कब: टॉस शाम 7 बजे और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

कहां: एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला

पीबीकेएस बनाम आरसीबी लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें: JioCinema ऐप

टीम इस प्रकार हैं:

पंजाब किंग्स: सैम कुरेन (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टोन, अथर्व ताइडे, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस, कागिसो रबादा, हरप्रीत बरार, राहुल चाहर, हरप्रीत भाटिया, विद्वथ कावेरप्पा, शिवम सिंह, हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शशांक सिंह, तनय त्यागराजन, प्रिंस चौधरी और रिली रोसेयु।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, मनोज भंडागे, मयंक डागर, विजयकुमार विशाक, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, रीस टॉप्ली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरन ग्रीन, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम कुरेन, लॉकी फर्ग्युसन, स्वप्निल सिंह, सौरव चौहान।

पंजाब किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की नजरें लगातार चौथी जीत पर

आत्मविश्वास से भरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम गुरुवार को यहां जब पंजाब किंग्स से भिड़ेगी तो उसकी नजरें इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार चौथी जीत दर्ज करने पर टिकी होंगी। सत्र की बेहद खराब शुरुआत के बाद आरसीबी की टीम ने लगातार तीन जीत के साथ टूर्नामेंट में वापसी की है और शानदार लय में चल रही है। इन जीत से टीम का मनोबल तो बढ़ा ही है, साथ ही वह अंक तालिका में भी सातवें स्थान पर पहुंच गई है। आरसीबी के 11 मैच में आठ अंक हैं और अगर वह अपने बाकी बचे तीनों मैच जीत लेती है तो उसकी प्ले ऑफ में जगह बनाने की मामूली उम्मीद जीवंत रहेगी।

पंजाब किंग्स की स्थिति भी ऐसी ही है। टीम 11 मैच में आठ अंक के साथ आठवें स्थान पर है। इन दोनों में से हालांकि एक ही टीम 14 अंक के आंकड़े को छू पाएगी। सत्र के पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत और पिछले तीन मुकाबले जीतने के बाद आरसीबी की टीम आत्मविश्वास से भरी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली शीर्ष पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

टीम के गेंदबाज भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं

जबकि कप्तान फाफ डुप्लेसी ने पिछले मैच में उम्दा पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की। विल जैक्स ने भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के दौरान शतक जड़कर प्रभावित किया जबकि कैमरन ग्रीन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गेंद और बल्ले से योगदान देकर अपनी उपयोगिता साबित की। टीम के गेंदबाज भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत की टी20 विश्व कप टीम में शामिल मोहम्मद सिराज अंतत: लय में लौट आए हैं। यश दयाल और विजयकुमार विशाक ने भी टाइटंस के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया और आरसीबी को उनसे इस लय को जारी रखने की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बल्लेबाजी क्रम के घुटने टेकने के बाद पंजाब किंग्स का आत्मविश्वास कम होगा।

पंजाब किंग्स के लिए मौजूदा सत्र उतार-चढ़ाव भरा रहा

पंजाब किंग्स ने सुपरकिंग्स के खिलाफ अपना सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन किया। उनके गेंदबाज सुपरकिंग्स के सभी बल्लेबाजों पर हावी रहे लेकिन बल्लेबाजी इकाई ने निराश किया। पंजाब किंग्स के लिए मौजूदा सत्र उतार-चढ़ाव भरा रहा। टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स और सुपरकिंग्स को उन्हीं के मैदान पर हराकर अपनी क्षमता दिखाई।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम में भी हार का सामना करना पड़ा

नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया। हालांकि उन्हें अपने घरेलू मैदान पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने मुख्य घरेलू मैदान मुल्लांपुर में पांच में से सिर्फ एक मैच जीता। आयोजन स्थल में बदलाव का भी टीम को फायदा नहीं मिला।

उसे पिछले मैच में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम में भी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की टीम अपने घरेलू मैदान पर शानदार ढंग से अभियान समाप्त करने की उम्मीद करेगी लेकिन ऐसा करने के लिए टीम को एकजुट होकर प्रदर्शन करना होगा।