रूस का दावा- भारतीय आम चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा अमेरिका, देखें वीडियो

मॉस्को: रूस ने दावा किया है कि अमेरिकाभारतीय आम चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। रूस ने ये भी कहा कि यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अभियान का हिस्सा है। रूसी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अमेरिका देश में होने वाले आम संसदीय चुनावों को जटिल बनाने के लिए भारत में आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करना चाहता है।

जब उनसे भारतीय चुनावों में अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से भारत में चल रहे आम संसदीय चुनावों को जटिल बनाने की इच्छा है और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अभियान का हिस्सा है।"

