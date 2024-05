Air India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा एक्शन, 25 केबिन क्रू को किया बर्खास्त

Highlights टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस घाटे में चल रही एआईएक्स कनेक्ट का अपने साथ विलय करने की प्रक्रिया में है। एआईएक्स कनेक्ट को पहले एयर एशिया इंडिया कहा जाता था। चालक दल के सदस्यों के एक वर्ग के बीमार होने की सूचना के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार रात से 90 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं।

नई दिल्ली:एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के लगभग 25 कर्मचारियों (केबिन क्रू सदस्यों) को काम पर नहीं आने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है और उनके व्यवहार के कारण हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। एएनआई ने एयरलाइन के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी साझा की।

नौकरी से निकाले जाने की संख्या बढ़ने की संभावना है और प्रबंधन आज केबिन क्रू सदस्यों के साथ टाउनहॉल बैठक कर सकता है। आज कुल 76 उड़ानें प्रभावित हुईं; इस संख्या में रद्दीकरण और उड़ानें शामिल हैं जो अन्य समूह एयरलाइनों द्वारा संचालित की जा सकती हैं।

Around 25 employees (cabin crew members) of Air India Express Airlines have been terminated after they didn't report to work, and due to their behaviour, thousands of passengers suffered. The airline will be issuing a statement in the next 20 minutes: Airline Sources