Lok Sabha Elections 2024: "नवनीत राणा की जगह मैंने विवादित बयान दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता", वारिस पठान ने नवनीत के '15 सेकंड लगेंगे' वाले पर कथन पर कहा

Highlights वारिस पठान ने भाजपा नेता नवनीत राणा की "15 सेकंड लगेंगे" टिप्पणी पर दी बेहद तीखी प्रतिक्रिया पठान ने कहा कि अगर नवनीत राणा की जगह वो होते तो अब तक सलाखों के पीछे होते एआईएमआईएम नेता पठान ने दावा किया कि नवनीत राणा अमरावती में बुरी तरह से हार रही हैं

मुंबई: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने भाजपा नेता नवनीत राणा की "15 सेकंड लगेंगे" टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सवालिया लहजे में पुलिस और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा आपत्तिजनक बयान देने के लिए नवनीत राणा के खिलाफ अब तक कोई "कार्रवाई" क्यों नहीं हुई।

इसके साथ ही पठान ने इस बात का भी दावा किया कि अगर नवनीत राणा की जगह उन्होंने इस तरह का बयान दिया होता तो अब तक उन्हें जेल में डाल दिया जाता।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राणा ऐसी टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह समझ गई हैं कि वह इस बार अमरावती सीट से बुरी तरह हार रही हैं।

उन्होंने कहा, "नवनीत राणा जानती हैं कि इस बार वह अमरावती से बुरी तरह हार रही हैं। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए यह सब बकवास कर रही हैं। अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दी जाए तो वो क्या करेंगी? पुलिस हटा दी गई है? क्या आप सभी मुसलमानों को मार डालेंगे?"

#WATCH | Mumbai: On BJP leader Navnit Ravi Rana's "15 seconds lagenge" remark, AIMIM leader Waris Pathan says, "Navnit Rana has understood that she is badly losing from Amravati this time...She is unable to take this jolt, this shock and that is why she is saying all this… https://t.co/Ww84C2Bl9Upic.twitter.com/xjQyYJx6u6