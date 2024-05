Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी बताएं पीएम केयर का पैसा कहां है, चुनावी बांड का पैसा किस बैंक में है?", ओवैसी का प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 9, 2024 10:04 AM

एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मोदी ने तेलंगाना आकर कहा कि हैदराबाद की सीट ओवैसी को लीज पर दे दी गई है। लेकिन वो समझ लें कि हैदराबाद के लोग मवेशी नहीं हैं।

फाइल फोटो