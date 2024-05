Asaduddin Owaisi Navnit Rana: 'भारत के मुसलमान पाकिस्तानी हैं', नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का जवाब

Asaduddin Owaisi On Navnit Rana: बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन औवेसी कहते हैं कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आपको 15 मिनट लगेंगे, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। अगर आप 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा देंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां से आए और कहां को गए।

On BJP leader Navnit Ravi Rana's "If you vote for AIMIM and Congress, it goes directly to Pakistan," AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "In 2014, Narendra Modi alighted at the home of Nawaz Sharif all of a sudden...What was that? They feel all…