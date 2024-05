Lok Sabha Elections 2024: "बारामती में सुनेत्रा पवार की जीत को लेकर आश्वस्त हूं", अजीत पवार ने 'बहन बनाम पत्नी' के चुनाव जंग में दिया बड़ा बयान

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 9, 2024 08:33 AM

शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने बारामती चुनाव को लेकर कहा कि वहां से उनकी पार्टी की प्रत्याशी सुनेत्रा पवार जीत रही हैं।