SRH vs LSG, IPL 2024: गौतम, यश, रवि, नवीन और आयुष को जमकर कूटा और हवा निकाल दी, राहुल ने कहा- मेरे पास शब्द नहीं, हमने टीवी पर इस तरह की बल्लेबाजी देखी...

SRH vs LSG, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग के मैच कल क्या से क्या होगा। 165 रन छोटे पड़ गए और मात्र 52 मिनट में लखनऊ सुपर जाइंट्स के बॉलर का काम तमाम हो गया। 58 गेंद में 167 रन बनाकर 10 विकेट से जीत हासिल की और अंक तालिका में हैदराबाद की टीम तीसरे पायदान पर पहुंच गई। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने के गौतम, यश ठाकुर, रवि विश्नोई, नवीन उल हक और आयुष बडोनी को जमकर कूटा और हवा निकाल दी। लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं हैं। हमने टीवी पर उस तरह की बल्लेबाजी देखी है।

लेकिन यह अवास्तविक बल्लेबाजी है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बल्ले के बीच में मिल गया हो। उनके कौशल के लिए बधाई देते हुआ। हिटिंग कौशल पर कड़ी मेहनत की है। उन्होंने हमें यह जानने का मौका नहीं दिया कि दूसरी पारी में पिच को क्या हो गया। उन्हें रोकना मुश्किल था क्योंकि वे पहली ही गेंद से कूटना शुरू कर दिए थे। हम 40-50 रन कम रह गए।

स्पिनरों को खेलने पर मेहनत कर रहा हूं , वेस्टइंडीज में काम आयेगा : ट्रेविस हेड

लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ आईपीएल के मैच में सिर्फ 30 गेंद में नाबाद 89 रन बनाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने कहा कि वह स्पिनरों को खेलने पर मेहनत कर रहे हैं जो वेस्टइंडीज में काम आयेगी। अगले महीने टी20 विश्व कप अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाना है। प्लेयर आफ द मैच रहे हेड ने कहा ,‘मैं पहले से अधिक फोकस के साथ खेल रहा हूं।

मैं स्पिनरों को खेलने पर मेहनत कर रहा हूं। वेस्टइंडीज में स्पिनरों की भूमिका अहम होगी। मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलकर अच्छा लगा।’ उन्होंने कहा ,‘‘ हम पावरप्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाहते थे। हर बार यह नहीं चलता है लेकिन हम इसी इरादे से उतरे थे। मैं और अभिषेक (नाबाद 75) एक दूसरे को बखूबी समझते हैं । हमें रनरेट में आगे निकलना था और इसी वजह से हम इतना आक्रामक खेले।’