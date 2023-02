संदिग्ध गुब्बारा मामला: लैटिन अमेरिका में दिखा दूसरा चीनी गुब्बारा, पेंटागन ने कहा- कर रहे आकलन

Highlights पेंटागन ने कहा कि एक दूसरा चीनी गुब्बारा देखा गया है। इस बार इसे लैटिन अमेरिका के आसमान में देखा गया। पेंटागन ने कहा कि अब हम आकलन करते हैं कि यह एक और चीनी निगरानी गुब्बारा है।

वॉशिंगटन: पेंटागन ने कहा कि एक दूसरा चीनी गुब्बारा देखा गया है। हालांकि, इस बार इसे लैटिन अमेरिका के आसमान में देखा गया। पेंटागन के हवाले से एएफपी ने यह जानकारी दी। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने एक बयान में कहा, "हम एक गुब्बारे के लैटिन अमेरिका से गुजरने की रिपोर्ट देख रहे हैं। अब हम आकलन करते हैं कि यह एक और चीनी निगरानी गुब्बारा है।"

इससे पहले पेंटागन ने शुक्रवार को कहा था कि एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मध्य अमेरिका के ऊपर देखा गया है। अमेरिका ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया कि इसका उपयोग निगरानी के लिए नहीं किया जा रहा है। चीन ने दावा किया था कि गुब्बारे का उपयोग मुख्य रूप से मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जा रहा है।

According to reports by AFP News Agency, Pentagon spokesman Pat Ryder said in a statement, "We are seeing reports of a balloon transiting Latin America. We now assess it is another Chinese surveillance balloon."