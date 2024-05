Watch: अस्पताल में इलाज कराने आए शख्स ने की आत्महत्या, इमारत की 15वीं मंजिल से लगाई छलांग; वीडियो देख सहम जाएंगे आप

Suicide Viral Video: मुंबई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देख हर किसी का कलेजा मुंह को आ रहा है। वायरल वीडियो अग्रीपाड़ा इलाके के नायर अस्पताल का है जिसकी 15वीं मंजिल पर एक शख्स खड़ा है और अचानक वह छलांग लगा देता है। यह भयावह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि शख्स ने 15वीं मंजिल से कूदकर खुदखुशी कर ली है। नायर अस्पताल में पंजीकरण सहायक (आरए) के रूप में काम करने वाले एक 33 वर्षीय कर्मचारी जिसकी पहचान रोहित किशोर गुरभानी के रूप में हुई है। गुरभानी ने जैसे ही छत से छलांग लगाई वह जमीन पर गिर पड़ा और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। गुरभानी 2015 से अस्पताल में काम कर रहा था और मूल रूप से वह मध्य प्रदेश का रहने वाले थे। उनका शहर में काम और इलाज दोनों की चल रहा था।

