India vs South Africa 2023: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को रौंदा, 8-1 से हराया, सीरीज में 1-0 से आगे

India vs South Africa 2023: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका में अपने अभियान की शुरुआत मेजबान टीम पर 8-1 से शानदार जीत के साथ की। भारत ने मैच के पहले मिनट से ही दबदबा बनना शुरू किया और टीम पूरे मुकाबले के दौरान हावी रही।

The Indian junior women's #hockey team began its campaign in South Africa with a convincing 8-1 win over the hosts. https://t.co/AjtikeCoXH — The Hindu - Sports (@TheHinduSports) February 18, 2023

भारतीय टीम के लिए दीपिका सीनियर ने दो जबकि उपकप्तान रुजाता दादासो पिसल, ऋतिका सिंह , सुनलिता टोप्पो , दीपिका सोरेंग और अन्नू ने एक-एक गोल दागे। दक्षिण अफ्रीका के लिए मिकेला ले रॉक्स ने सांत्वना गोल किया। भारतीय जूनियर महिला टीम शनिवार और सोमवार को दक्षिण अफ्रीका अंडर-21 टीम के खिलाफ दो और मैच खेलेगी, यह टीम इसके बाद 24 और 25 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के खिलाफ दो मैच खेलेगी।

The Indian Junior Women's Hockey team left for South Africa this morning to play a series of matches against South African Junior Women's Hockey Team and the South African A team between February 17th to February 25th. pic.twitter.com/CsMGAjtr11 — Hockey India (@TheHockeyIndia) February 14, 2023

