Mumbai Bomb: मुंबई पुलिस को धमकी भरा कॉल, मैकडोनाल्ड में बम, नहीं मिली कुछ भी.. और जांच पूरी

Highlights मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरी कॉल दादर क्षेत्र में बम होने की बात कबूली लेकिन, पुलिस की जांच के बाद कुछ भी नहीं मिला

Mumbai Bomb: मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरी कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि दादर क्षेत्र में स्थित मैकडोनाल्ड में ब्लास्ट होने की आशंका जताई गई। इस बात की जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई। कॉल करने वाले ने कथित तौर पर कहा कि वह बस में यात्रा कर रहा था, जब उसने दो लोगों को मैकडॉनल्ड्स को उड़ाने के बारे में बात करते हुए सुना।

हालांकि, कॉल आने के तुरंत बाद, पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई और मामले की छानबीन शुरू की और जांच पूरी की। लेकिन, पुलिस को ऐसे किसी भी सामान की होने की जानकारी उस लोकेशन पर नहीं मिली। मुंबई पुलिस के हवाले से एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

हालांकि, ये धमकी ऐसे समय मुंबई में सामने आई है कि जब पांचवें चरण के मतदान महाराष्ट्र की 13 सीटों और खासकर मुंबई में 20 मई होने जा रहे हैं। मुंबई शहर की छह सीटों जिनमें मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व, मुंबई उत्तर-मध्य, मुंबई दक्षिण-मध्य और मुंबई दक्षिण के साथ ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर, नासिक, धुले और डिंडोरी में कल मतदान होगा।

