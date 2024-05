Rakhi Sawant Health Update: सफलतापूर्वक हुई राखी की सर्जरी, डॉक्टरों ने निकाला ट्यूमर; एक्स हसबैंड ने बताई कैसी है तबीयत

By अंजली चौहान | Published: May 19, 2024 11:03 AM

Rakhi Sawant Health Update: राखी सावंत की ट्यूमर सर्जरी सफल रही है, इसकी पुष्टि उनके पूर्व पति रितेश सिंह ने की है।