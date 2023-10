Asian Games 2023: एशियाई खेलों के फाइनल में 11-9, 9-11, 5-11, 7-11 से हारे घोषाल, रजत से संतोष, एशियाई खेलों में पांचवां पदक

Highlights मलेशिया के इयान यो एनजी से 11-9, 9-11, 5-11, 7-11 से हार गए। घोषाल ने मुकाबले की शुरुआत हार से उबरते हुए पहला गेम जीतकर की। पहले गेम में इयान योव एनजी को 11-9 से हरा दिया।

Asian Games 2023: भारत के सौरव घोषाल ने गुरुवार को हांगझू में एशियाई खेलों में स्क्वैश पुरुष एकल में रजत पदक जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी फाइनल में मलेशिया के इयान यो एनजी से 11-9, 9-11, 5-11, 7-11 से हार गए। घोषाल ने ज़बरदस्त शुरुआत की और पहले गेम में इयान योव एनजी को 11-9 से हरा दिया।

घोषाल ने मुकाबले की शुरुआत हार से उबरते हुए पहला गेम जीतकर की। लेकिन मलेशियाई ने लंबी पारी पर भरोसा किया। घोषाल को बचाव करने के लिए मजबूर किया और वापसी की राह पकड़ ली। रजत घोषाल का एशियाई खेलों में पांचवां पदक है। उन्होंने 2006, 2010 और 2018 में कांस्य पदक जीता, जबकि 2014 में इंचियोन में रजत पदक जीता।

