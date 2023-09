Women's Reservation Bill: कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार से पूछा, "इसके लिए 10 साल तक इंतजार क्यों किया"

Highlights कपिल सिब्बल ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर खड़ा किया सवाल सिब्बल ने पूछा कि आखिर पीएम मोदी ने इसे संसद में पेश करने में 10 साल क्यों लगा मोदी सरकार शायद 2024 के आम चुनाव के कारण महिला आरक्षण विधेयक संसद में ला रही है

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किये जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है। सांसद सिब्बल ने मंगलवार को मोदी सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में पेश करने के लिए लगभग 10 साल तक इंतजार क्यों किया।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शायद 2024 के आम चुनाव के कारण मोदी सरकार इसे संसद में ला रही है ताकि वो इसका फायदा उठा सकें।

सिब्बल ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "महिला आरक्षण विधेयक: आश्चर्य है कि अगर इसे पेश किया गया तो मोदी जी ने लगभग 10 साल तक इंतजार क्यों किया, जबकि लगभग सभी राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं? शायद 2024 ही इसका कारण है।"

Women’s Reservation Bill :



Wonder why Modi ji, if introduced, waited for almost 10 years when almost all political parties are in support ?



2024 is perhaps the reason



But if the government does not provide quota for OBC women BJP may also lose UP in 2024 !



Think about it !