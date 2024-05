IPL 2024 update Orange-Purple Cap: बुमराह पीछे, इस खिलाड़ी ने पर्पल कैप पर किया कब्जा, जानें ऑरेंज कैप बादशाह कौन, यहां देखें टॉप-10 खिलाड़ियों की सूची

Highlights IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: हर्षल पटेल नंबर एक गेंदबाज हैं। IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: जयप्रीत बुमराह दूसरे पायदान पर आ गए हैं। IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: विराट कोहली 661 रन के साथ पहले स्थान पर है।

IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 अंतिम दौर में है। 26 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस बीच ऑरेंज कैप (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) में घमासान तेज हो गया है। भारतीय खिलाड़ी इस बार विदेशी खिलाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। गेंदबाजों की लिस्ट में एक भी विदेशी प्लेयऱ नहीं है। टॉप-10 में केवल भारतीय गेंदबाज का कब्जा है। बल्लेबाज की लिस्ट देखेंगे तो केवल 2 विदेशी खिलाड़ी टॉप-10 सूची में है। विराट कोहली (virat kohli) 13 मैच में 661 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर धाक जमाया है।

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- हर्षल पटेलः 22

2- जसप्रीत बुमराहः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 18

4ः युजवेंद्र चहलः 17

5ः खलील अहमदः 17

6ः अर्शदीप सिंहः 17

7ः मुकेश कुमारः 17

8- तुषार देशपांडेः 16

9- कुलदीप यादवः 16

10-हर्षित राणाः 16

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 661

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- ट्रैविस हेडः 533

4- रियान परागः 531

5ः साई सुदर्शनः 527

6- संजू सैमसनः 504

7- केएल राहुलः 465

8- सुनील नारायणः 461

9- ऋषभ पंतः 446

10- फिल साल्टः 435।

आईपीएल अंक तालिका ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- सनराइजर्स हैदराबादः 15 (प्लेऑफ की तीसरी टीम)

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

5- दिल्ली कैपिटल्सः 14

6-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 12 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।