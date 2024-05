Hindu Refugee On Pakistan: 'पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू लड़कियों को उठाते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं', नागरिकता मिलने पर बोली हिंदू शरणार्थी भावना

Highlights सीएए के तहत 14 लोगों को भारतीय की नागरिकता मिली है सीएए के माध्यम से नागरिकता मिलने पर पाकिस्तान की हिंदू शरणार्थी भावना बेहद खुश हैं भावना ने कहा, पाकिस्तान बहुत कठिनाइयां थीं, लड़कियां वहां पढ़ नहीं सकती थीं

Hindu Refugee On Pakistan: सीएए के तहत 14 लोगों को भारतीय की नागरिकता मिली है। भारत का नागरिक बनने के बाद पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। सीएए के माध्यम से नागरिकता मिलने पर पाकिस्तान की एक हिंदू शरणार्थी भावना बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारी बहुत मदद की है। हम पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में कहा कि वहां बहुत कठिनाइयां थीं।

#WATCH | Delhi: Hindu refugees from Pakistan, living in Adarsh Nagar, get citizenship papers through CAApic.twitter.com/MYOgzm5n4C — ANI (@ANI) May 16, 2024

लड़कियां वहां पढ़ नहीं सकती थीं या अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती थीं। वहां मुसलमान हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं। लड़कियां इतनी डरी हुई हैं, कि वे नहीं जातीं। जब मैं वहां थी तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे अपने घर के अलावा और कुछ याद नहीं है। क्योंकि हम घर से बाहर बहुत कम निकलते थे।

#WATCH | Delhi: "There were a lot of difficulties there (Pakistan). Girls could not study there or go out of their homes... Muslims kidnap Hindu girls and make them convert to Islam forcefully. Girls are so scared, that they do not go out of their homes. I was very little when I… pic.twitter.com/oyPD5FmjPX — ANI (@ANI) May 16, 2024

वहां के लोग भारत आना चाहते हैं

भावना ने कहा कि हमारे परिवार के बहुत से सदस्य अभी भी वहां हैं जो भारत आना चाहते हैं। लेकिन वे वीजा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम अपने देश में आकर बहुत खुश हैं। यहां पीएम ने हमें नागरिकता दिलाने में मदद की। भावना ने कहा कि वह पढ़कर एक शिक्षक बनना चाहती हैं और शिक्षा देना चाहती हूं।

#WATCH | Delhi: "When we came here 10 years ago, we did not have citizenship. We are very happy to get the citizenship. We used to face difficulties in the admission of our children (in schools). Now our children will get proper education and our future will be bright..." says… pic.twitter.com/poxlEYNvT1 — ANI (@ANI) May 16, 2024

यहां बताते चले कि दिल्ली के आदर्श नगर, मजनू का टीला में पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थी रहते हैं। यहां सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिलने पर एक अन्य ने कहा कि जब हम 10 साल पहले यहां आए थे, तो हमारे पास नागरिकता नहीं थी। हम नागरिकता पाकर बहुत खुश हैं। हमें अपने बच्चों के दाखिले स्कूलों में कराने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी और हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा।

