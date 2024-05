IPL 2024 Points Table SRH vs GT Updated: प्लेऑफ में केकेआर, आरआर और एसआरएच, एमआई, पंजाब किंग्स और जीटी बाहर, एक सीट खाली और 4 टीम में टक्कर, जानें प्वाइंट टेबल

Highlights IPL 2024 Points Table SRH vs GT Updated: गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो गई। IPL 2024 Points Table SRH vs GT Updated: एक सीट के लिए 4 टीम में टक्कर है। IPL 2024 Points Table SRH vs GT Updated: चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जाइंट्स में मुकाबला है।

IPL 2024 Points Table SRH vs GT Updated: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 प्लेऑफ के लिए रोज मारामारी हो रही है। प्लऑफ में रोचक जंग है। प्लेऑफ में तीन टीम की इंट्री हो गई। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders), राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम प्लेऑफ में है। गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो गई। एक सीट के लिए 4 टीम में टक्कर है। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जाइंट्स में मुकाबला है।

आईपीएल अंक तालिका ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- सनराइजर्स हैदराबादः 15 (प्लेऑफ की तीसरी टीम)

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

5- दिल्ली कैपिटल्सः 14

6-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 12 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।