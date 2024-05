'4 जून के बाद इंडी अलायंस टूट के बिखर जाएगा खटाखट खटाखट', पीएम मोदी ने राहुल गांधी की वायरल स्पीच पर कसा तंज

Lok Sabha Elections 2024: वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शब्दों का स्पष्ट मजाक उड़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया ब्लॉक पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी मोर्चा 4 जून के बाद "खटाखट खटाखट" बिखर जाएगा, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। नाम लिए बिना, प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस रायबरेली से हार जाएंगे, जो प्रमुख रूप से भगवाकृत उत्तर प्रदेश में पार्टी के आखिरी कुछ गढ़ों में से एक है। गांधी परिवार को उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी मां का उत्तराधिकारी चुना गया है।

उन्होंने कहा, “अमेठी से गए हैं, रायबरेली से भी जाएंगे। 4 जून के बाद भारत गठबंधन बिखर जाएगा खटाखट खटाखट; ये शहजादे गरमी की छुट्टियाँ मई विदेश की यात्रा पर निकल जायेंगी। मुझे सूचना मिली है कि टिकट भी बुक कर लिया गया है (वे अमेठी हार गए हैं, वे रायबरेली भी हारेंगे। 4 जून के बाद इंडि गठबंधन टूट जाएगा, और ये राजकुमार गर्मी की छुट्टियों के लिए विदेश जाएंगे। मुझे पता चला है कि वे टिकटें भी बुक कर ली हैं)।”

हमले को तेज करते हुए, उन्होंने आगे कहा कि जब इंडिया ब्लॉक हार जाएगा तो वह एक कमजोर आदमी की तलाश करेगा, क्योंकि चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "4 जून के बाद इंडिया गठबंधन बाली का बकरा ढूंढेगा हार के लिए।" भारत की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो "वंशवादी" पार्टियां हैं, का जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि "सपा-कांग्रेस के राजकुमारों" के लिए देश का विकास गिल्ली-डंडा के खेल की तरह है।

पीएम मोदी ने कहा, “महलों में पैदा हुए इन राजकुमारों को न तो कड़ी मेहनत करने की आदत है और न ही परिणाम प्राप्त करने की। चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले बच्चों के लिए देश चलाना संभव नहीं है।' वे ऐसा नहीं कर सकते; 4 जून के बाद मोदी सरकार जरूर बनेगी, लेकिन इसके बावजूद कई अन्य चीजें भी होंगी...''

