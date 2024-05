Watch: जिम में वॉर्मअप करते समय शख्स को आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

By अंजली चौहान | Published: May 2, 2024 09:46 AM

कोविशील्ड COVID-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के खुलासे के बीच इस घटना से हड़कंप मच गया है और दहशत की स्थिति पैदा हो गई है। शख्स को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब वह जिम में वर्कआउट कर रहा था।

