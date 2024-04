Vivek vs Arvind Kejriwal: 'मुझे वह नुस्खा चाहिए', क्या कुछ दिनों में 4.5 किलो वजन कम करना संभव है, फिल्ममेकर ने कसा तंज

Highlights केजरीवाल के घटते वजन पर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निगोत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बताना चाहिए कि क्या कुछ दिनों में 4.5 किलो वजन कम करना संभव है विवेक सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने से कभी नहीं कतराते

Vivek Ranjan Agnihotri: दिल्ली के मुख्यमंत्री का तिहाड़ जेल में वजन कम हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल का जेल में 4.5 किलो वजन कम हुआ है। केजरीवाल के घटते वजन पर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निगोत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बताना चाहिए कि क्या कुछ दिनों में 4.5 किलो वजन कम करना संभव है। मुझे उस नुस्खे की जरूरत है।

Health experts must tell if it’s possible to lose 4.5kg in couple of days. I need that recipe. https://t.co/DAXeOAEsbY