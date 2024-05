Bharti Singh Hospitalisation: भारती सिंह से अस्पताल में मिलने पहुंचा बेटा, कॉमेडियन ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट; देखें

By अंजली चौहान | Published: May 4, 2024 11:30 AM

Next

Bharti Singh Hospitalisation: पेट में तेज दर्द होने के कारण भारती सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें पित्ताशय की पथरी की सर्जरी करानी पड़ी।