RCB VS GT Score IPL 2024: एक हार और विराट का चैंपियन बनने का सपना टूटेगा!, 16 साल से ट्रॉफी से दूर किंग कोहली, आज जीटी से मुकाबला, कहां देखें लाइव अपडेट

Highlights Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, 52nd Match Live Score IPL 2024: जियो सिनेमा और स्टार स्पोटर्स पर देख सकते हैं। Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, 52nd Match Live Score IPL 2024: टॉस शाम 7 बजे से होगा। Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, 52nd Match Live Score IPL 2024: मैच की शुरुआत 7.30 बजे से की जाएगी।

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, 52nd Match Live Score IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स 2024 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने दूसरे मैच की तैयारी कर रहे हैं। अहमदाबाद में दोनों टीमों का आमना-सामना हुए एक सप्ताह से भी कम समय बीता है। आरसीबी नौ विकेट से जीत के साथ बाजी मारी। जीटी की टीम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी से मुकाबला करने के लिए तैयार है और बाजी पलटने की मद्दा रखती है। गिल के नेतृत्व में टीम ने खास मुकाम हासिल नहीं किया है। टॉस शाम 7 बजे से होगा और मैच की शुरुआत 7.30 बजे से की जाएगी। आप इसे जियो सिनेमा और स्टार स्पोटर्स पर देख सकते हैं।

खेले गए मैच: 4

आरसीबी: 2

जीटी: 2

अंतिम परिणाम: आरसीबी 9 विकेट से मारी बाजी (अहमदाबाद, 28 अप्रैल, 2024)

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल में आरसीबी बनाम जीटी आमने-सामनेः

मैच: 1

आरसीबी: 0

जीटी: 1

अंतिम परिणाम: जीटी 6 विकेट से जीता (21 मई, 2023)

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का आईपीएल में ओवरऑल रिकॉर्ड

खेले गए मैच: 97

जीता: 45

हारः 47

ड्राः 1

परिणाम नहींः 4।

टीमें:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर: फाफ डु प्लेसी (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, मनोज भंडागे, मयंक डागर, विजयकुमार विशक, आकाश दीप। मोहम्मद सिराज, रीस टॉपले, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरून ग्रीन, अल्ज़ारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम कुरेन, लॉकी फर्ग्यूसन, स्वप्निल सिंह, सौरव चौहान।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, रॉबिन मिंज, केन विलियमसन, अभिनव मंधार, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, अजमतुल्लाह उमरजई, शाहरुख खान, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, कार्तिक त्यागी, शशांत मिश्रा, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद, साई किशोर, उमेश यादव, राशिद खान, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा और मानव सुतार।

प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखने के लिये आरसीबी और गुजरात के लिये करो या मरो का मुकाबला

समीकरणों के आधार पर अभी भी प्लेआफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस को अपनी थोड़ी बहुत उम्मीदें भी कायम रखने के लिये शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी । रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दस मैचों में छह अंक लेकर तालिका में सबसे नीचे है जबकि टाइटंस दस मैचों में आठ अंक लेकर आठवें स्थान पर है।

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (10 अंक) की पिछले मैच में हार के बाद इन दोनों टीमों की उम्मीदें बंधी है। दोनों को बखूबी पता है कि दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहने की बजाय खुद अपने अभियान को ढर्रे पर लाना होगा । अपने मैदान पर खेल रही आरसीबी के लिये विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं जो इस सत्र में 500 रन पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने।

आरसीबी को उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी । गेंदबाजों ने हालांकि मेजबान को निराश किया है। मोहम्मद सिराज , यश दयाल, कर्ण शर्मा और स्वप्निल सिंह कोई भी प्रभावित नहीं कर सका है। बल्लेबाजों की ऐशगाह चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर उन्हें गुजरात के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना होगा हालांकि अभी तक वे एक ईकाई के रूप में अच्छा नहीं खेल सके हैं।

इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी ने पिछले दो मैचों में उसे हराया है। शुभमन गिल और बी साई सुदर्शन ने मिलकर गुजरात के लिये 700 से अधिक रन बनाये हैं। रिधिमान साहा, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, विजय शंकर और शाहरूख खान 200 रन के आसपास भी नहीं पहुंच सके हैं। गेंदबाजी में स्टार स्पिनर राशिद खान समेत कोई भी अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सका है।

राशिद ने दस मैचों में आठ की इकॉनॉमी रेट से आठ विकेट लिये हैं। पिछले साल उन्होंने 8 . 24 की इकॉनॉमी रेट से 27 विकेट लिये थे। तेज गेंदबाजी में टीम को मोहम्मद शमी की कमी खल रही है जो सर्जरी के बाद उबर रहे हैं । उमेश यादव और मोहित शर्मा काफी महंगे साबित हुए हैं । मोहित ने 10 विकेट लिये लेकिन 11 से अधिक की दर से रन दिये हैं । उमेश सात ही विकेट ले सके हैं।