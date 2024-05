Nepal Rs 100: लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को दर्शाया, नेपाल के 100 रुपये के नए नोट को लेकर विवाद, आखिर क्यों है भारत को ऐतराज

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 4, 2024 11:16 AM

Nepal Rs 100: कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को हुई कैबिनेट बैठकों के दौरान 100 रुपये के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोट की पृष्ठभूमि में मुद्रित पुराने मानचित्र को बदलने की मंजूरी दे दी।