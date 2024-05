Raebareli LS polls 2024: पहले आपको रायबरेली से जीत दर्ज..., शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव ने राहुल गांधी को दी सलाह, कई ट्वीट वायरल

Highlights राजनेताओं में सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी बताया था। शीर्ष स्तर को चुनौती देने से पहले आपको रायबरेली से जीत दर्ज करना चाहिए। कास्परोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचक हैं और वह अपने देश से बाहर क्रोएशिया में रहते हैं।

Raebareli LS polls 2024: रूस के महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस खेल के प्रति प्रेम पर सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट वायरल होने के बाद भारतीय राजनीति पर उनके इस मजाक को ‘ पैरवी करने या विशेषज्ञता’ के रूप में नहीं लिया जायेगा। कास्परोव ने ‘एक्स’ पर एक उपयोगकर्ता की पोस्ट का जवाब देते हुए शुक्रवार को राहुल को सलाह दी थी कि ‘शीर्ष स्तर पर चुनौती देने से पहले रायबरेली में जीत दर्ज करें’। इस 61 साल के पूर्व खिलाड़ी ने हालांकि बाद में एक और पोस्ट में कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था और इसे एक मजाक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इस खेल को 2005 में अलविदा कहने वाले इस पूर्व विश्व चैम्पियन ने अभिनेता रणवीर शौरी को जवाब देते हुए लिखा, ‘‘मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा छोटा सा मजाक भारतीय राजनीति में किसी की पैरवी या विशेषज्ञता के तौर पर नहीं देखा जाएगा। एक नेता मेरे प्रिय खेल के बारे में टिप्पणी कर रहा है, मुझे यह दिख रहा है।’’

Feel so relieved that @Kasparov63 and @vishy64theking retired early and didn’t have to face the greatest chess genius of our times. #RandomThoughts — GhoseSpot (@SandipGhose) May 3, 2024

I very much hope my little joke does not pass for advocacy or expertise in Indian politics! But as an "all-seeing monster with 1000 eyes," as I was once described, I cannot fail to see a politician dabbling in my beloved game! https://t.co/MlBnR4PeZ6 — Garry Kasparov (@Kasparov63) May 3, 2024

इस पर ‘एक्स’ के एक उपयोगकर्ता ने चुटिले अंदाज में लिखा, ‘‘बहुत राहत महसूस हो रही है कि कास्परोव और विश्वनाथन आनंद ने खेल को जल्दी अलविदा कह दिया और उन्हें हमारे समय की सबसे बड़ी शतरंज प्रतिभा का सामना नहीं करना पड़ा।’’

शौरी की टिप्पणी गांधी के हालिया दावे पर कटाक्ष करती हुई प्रतीत होती है कि वह सभी भारतीय राजनेताओं में सबसे अच्छे शतरंज खिलाड़ी है। कास्परोव ने एक्स पर कुछ अन्य पोस्ट को भी यही जवाब दिया, जिन्होंने उनकी मूल पोस्ट पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोबाइल फोन पर शतरंज खेलते हुए गांधी के एक वीडियो को पोस्ट किया था।

Remember, he is an experienced player of politics and chess. The party leadership takes its decisions after much discussion, and as part of a larger strategy. This single decision… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 3, 2024

इस वीडियो में गांधी ने कास्परोव को अपना पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी बताने के साथ इस खेल और राजनीति के बीच कई समानताएं बताईं। उन्होंने खुद को राजनेताओं में सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी बताया था। इस पर ‘एक्स’ के एक उपयोगकर्ता ने चुटिले अंदाज में लिखा, ‘‘बहुत राहत महसूस हो रही है कि कास्परोव और विश्वनाथन आनंद ने खेल को जल्दी अलविदा कह दिया और उन्हें हमारे समय की सबसे बड़ी शतरंज प्रतिभा का सामना नहीं करना पड़ा।’’ कास्परोव ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘ शीर्ष स्तर पर चुनौती देने से पहले आपको रायबरेली से जीत दर्ज करना चाहिये।’’

कास्परोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचक हैं और वह अपने देश से बाहर क्रोएशिया में रहते हैं। गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया। वह केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं।

