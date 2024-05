टेक सेक्टर में 2024 के शुरू के 4 महीने में करीब 80 हजार कर्मियों की हुई छुट्टी, यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By आकाश चौरसिया | Published: May 4, 2024 11:31 AM

layoff.fyi के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एक पोर्टल जो तकनीकी क्षेत्र में कंपनियों में नौकरियों से छंटनी पर नजर रखता है। फर्म ने बताया है कि 279 तकनीकी कंपनियों ने अब तक (3 मई तक) 80,230 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।