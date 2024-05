IPL 2024: अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस! जानें क्या हैं समीकरण, केवल तीन मैच बाकी

मुंबई इंडियंस 11 मैच खेल चुकी है जिसमें से केवल तीन में उसे जीत मिली है। 8 हार के बाद मुंबई के अब केवल 6 अंक हैं। यहां से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई को किसी चमत्कार की उम्मीद करनी पड़ेगी।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 4, 2024 11:53 AM